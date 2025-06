Gesam Gas & Luce, nata nel cuore di Lucca nel 1974, si è evoluta nel tempo offrendo energia sostenibile e prodotti innovativi per migliorare la vita dei territori dell’Ovest Toscana. Promuoviamo il pensiero critico per favorire scelte consapevoli e responsabili, contribuendo a un futuro più sostenibile e attento all’ambiente. Con passione e competenza, continuiamo a essere un punto di riferimento, affinché ogni decisione energetica sia anche una scelta etica e razionale.

Gesam Gas & Luce nasce a Lucca nel 1974 come società attiva nella fornitura di gas naturale, nel tempo cresce e arricchisce il servizio con la fornitura di energia elettrica e la vendita di prodotti ad alta efficienza. Da sempre impegnati nella costruzione di un modello di sviluppo sostenibile, vicino ai territori dell’Ovest Toscana in cui operiamo, poniamo al centro del nostro lavoro la qualità del servizio offerto, il rispetto dell’ambiente, la transizione energetica e il sostegno a iniziative educative che guardano al futuro. “Sostenere l’edizione 2025 di Cronisti in Classe che ha coinvolto oltre 200 giovani reporter di 20 classi diverse - fanno sapere dall’azienda - è stato per noi un modo concreto d’investire nella formazione delle nuove generazioni, promuovendo il pensiero critico, la partecipazione e la consapevolezza civica“. 🔗 Leggi su Quotidiano.net