Progetto che ’sposa’ le nostre attività

"Siamo felici di aver sostenuto anche quest'anno 'Cronisti in classe' che seguiamo da sempre con grande interesse e che apprezziamo in particolar modo per la capacità che ha di stimolare i ragazzi alla riflessione e al pensiero critico. Un progetto che si integra perfettamente con le attività di educazione ambientale che Sei Toscana promuove ogni anno sul territorio", osserva il presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini (nella foto). "Abbiamo apprezzato particolarmente le richieste dei ragazzi dedicati alla sostenibilità, all'economia circolare, agli obiettivi dell'Agenda 2030, alla Carbon Neutrality e, naturalmente, alla gestione dei rifiuti.