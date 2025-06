Progetti Scuola ABC | Paola Minaccioni Francesca Reggiani e Lidia Vitale con i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori del Lazio

Si è concluso un anno straordinario di progetti scuola ABC, promosso da Paola Minaccioni, Francesca Reggiani e Lidia Vitale, dedicato a studenti delle superiori del Lazio. Un viaggio tra cinema, arte, parole e incontri memorabili, che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di giovani e artisti. Un percorso ricco di emozioni e ispirazioni, che continuerà a vivere nelle menti di chi ha partecipato.

Un anno di emozioni tra cinema, luoghi e parole Tra gli ospiti l'artista Lorenzo Ceccotti, il regista Mimmo Calopresti, le attrici Paola Minaccioni, Francesca Reggiani e Lidia Vitale, gli attori Luca Varone e Francesco Luciani tra i protagonisti di Mare Fuori, lo scrittore Marco Lodoli, il musicista, produttore e scrittore Tommaso Zanello in arte Piotta, la cantante Tahneé Rodriguez e l'Har(D)Coro Di Zalib condotto da Nadya Borzak Si è conclusa ieri con una grande serata affollata di giovani, condotta dalla giornalista Roberta Serdoz, nel Teatro all'aperto "Ettore Scola" della Casa del Cinema la sesta edizione dei Progetti Scuola ABC, questa edizione ha coinvolto circa 60 Istituti e 7200 docenti, studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado di Roma e del Lazio, con incontri, proiezioni e concorsi.

