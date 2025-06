Problemi per raggiungere il seggio? Ti portiamo noi! L' iniziativa del Circolo Blow Up

Problemi per raggiungere il seggio? Non preoccuparti: il Circolo Blow Up si prende cura di te! Con la nostra iniziativa, ti portiamo noi alle urne, perché votare è un diritto fondamentale e nessun ostacolo logistico deve fermarci. In un momento così cruciale come quello dei referendum dell’8 e 9 giugno, è il momento di far sentire la nostra voce più forte che mai. Come circolo, crediamo nel potere del voto e ti accompagniamo verso questa importante occasione.

«Votare è un diritto fondamentale, e nessuno dovrebbe rinunciare a esercitarlo per un ostacolo logistico. Tanto più per un appuntamento così importante come quello dei referendum dell’8 e il 9 giugno. Quando le istituzioni ci invitano all’astensione è il momento di votare più forte. Come circolo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - «Problemi per raggiungere il seggio? Ti portiamo noi!». L'iniziativa del Circolo Blow Up

In questa notizia si parla di: Circolo Problemi Raggiungere Seggio

Giachetti: circolo Donna olimpia dei ribelli e il mio seggio non ho paura di niente - Domenica, 6 marzo 2016 Home > aiTv > Giachetti: circolo Donna olimpia dei ribelli e il mio seggio non ho paura di niente ... Da affaritaliani.it

Grillo: M5s biodegradabile sin dalla nascita