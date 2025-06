Prison Break | il pilot del reboot aggiunge le star di Justified e The Americans

Il reboot di Prison Break sta attirando grande attenzione, e ora si arricchisce con star di Justified e The Americans, aumentando l’attesa tra i fan. Hulu continua a espandere il cast del nuovo capitolo di questo iconico thriller, promettendo una narrazione avvincente e piena di colpi di scena. Con talenti di alto livello coinvolti, il ritorno di Prison Break sembra destinato a lasciare il segno anche questa volta. La vera domanda è: cosa ci riserverà questa nuova avventura?

I piani di Hulu per il reboot di Prison Break continuano ad ampliarsi, con l’aggiunta al cast del pilot di una star di Justified e The Americans. Annunciato per la prima volta nel novembre 2023, il reboot del popolare thriller poliziesco degli anni 2000 ha iniziato a prendere forma a marzo, quando Emily Browning ( American Gods ), Lukas Cage ( The White Lotus ) e Drake Rodger ( The Winchesters ) sono stati annunciati come membri del cast fisso. Da allora, il cast del reboot di Prison Break si è ampliato per includere Clayton Cardenas e JR Bourne, ex membri del cast di Mayans M. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

