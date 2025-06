Primo soccorso: le gare regionali dei volontari Cri rappresentano un'importante sfida che unisce competenza e tempismo. Sabato 14, undici squadre formate da 400 volontari provenienti da tutta Lombardia si sfideranno a Chiavenna nella 30ª edizione di questa prestigiosa manifestazione, simbolo di impegno e solidarietà . "Abbiamo accolto con molto interesse la richiesta di ospitare le gare da parte di Enrico...", dimostrando ancora una volta che il cuore della Croce Rossa batte forte per la sicurezza e l’aiuto reciproco.

Fare il meglio possibile nel minor tempo possibile, la sfida è ardita. A cimentarsi saranno sabato 14 undici squadre composte da 400 volontari provenienti da tutta Lombardia a Chiavenna che, per un giorno, si tingerà del rosso della Croce rossa per la 30ª edizione delle Gare regionali di Primo soccorso organizzate dal Comitato regionale Cri Lombardia. "Abbiamo accolto con molto interesse la richiesta di ospitare le gare da parte di Enrico Muttoni, presidente del comitato della Croce rossa di Morbegno – dice il consigliere comunale Daniele Ciapponi –. Tra l’altro l’evento mi tocca personalmente, perché per un lungo periodo sono stato un volontario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it