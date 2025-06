Primo posto per l' Ipsar Matteotti di Pisa al concorso regionale ' Sanezza a scuola di salute e sicurezza'

L’IPSAR Matteotti di Pisa conquista il primo posto al concorso regionale 'Sanezza, a scuola di salute e sicurezza'. La vittoria, ottenuta durante l’evento svoltosi ieri 5 giugno a Firenze nella splendida cornice del Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, testimonia l’impegno e l’eccellenza dell’istituto nel promuovere cultura della sicurezza e benessere tra gli studenti. Un risultato che mette in luce il ruolo fondamentale della formazione dedicata alla salute nelle scuole toscane.

Si è svolta ieri 5 giugno a Firenze, nella Sala Esposizioni del Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, l'iniziativa 'Sanezza, a scuola di salute e sicurezza', promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con Inal, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e 'Safe', con il supporto dei.

