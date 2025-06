Prime Video svela il trailer ufficiale di L’estate dei segreti perduti

Prime Video svela il trailer ufficiale di "L’estate dei segreti perduti", un avvincente mystery thriller tratto dal bestseller di E. Lockhart. Disponibile dal 18 giugno 2025 in esclusiva in oltre 240 Paesi, questa serie promette suspense e colpi di scena. Scopriamo insieme le atmosfere enigmatiche e il cast coinvolgente che rendono questa produzione imperdibile per gli amanti del genere. La verità sta per essere svelata...

Prime Video ha svelato il trailer ufficiale del mystery thriller basato sul romanzo bestseller di E. Lockhart, L’estate dei segreti perduti. Tutti gli otto episodi saranno disponibili dal 18 giugno 2025 in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. La trama e il cast di L’estate dei segreti perduti. L’estate dei segreti perduti segue le vicende di Cadence Sinclair Eastman e della sua ristretta cerchia di amici, soprannominati “I Bugiardi”, durante le loro avventure estive sull’isola privata del nonno, nel New England. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

