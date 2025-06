Prime Time Party | musica e bollicine

Un’atmosfera unica dove musica coinvolgente e bollicine brillanti si sono incontrate in un contesto esclusivo, creando la serata perfetta dell’estate romana. Prime Time Party ha trasformato l’evento in un vero e proprio show, celebrando il fascino della televisione e della comunicazione. Una notte indimenticabile che ha lasciato il segno: ecco come questa serata ha scritto un nuovo capitolo nel panorama degli eventi capitolini.

Prime Time Party: musica, bollicine e comunicazione nella serata evento dell'estate romana Un'atmosfera conviviale, il fascino di una location esclusiva nel cuore di Roma e un tema ispirato al mondo della prima serata televisiva: è stato questo il mix vincente del Prime Time Party, l'evento andato n scena il 29 maggio, ideato e promosso dalla giornalista ed esperta di comunicazione Erika Ciancio, insieme alla giornalista e ufficio stampa Teresa Gargiulo, alla giornalista scrittrice e opinionista Annarita Briganti e all'architetto romano Maria Luisa Barcaccia.

