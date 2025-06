Prime Gaming giugno 2025 | giochi gratis cloud su Luna e bonus esclusivi

Giugno 2025 si apre con un'esplosione di entusiasmo su Prime Gaming, che offre una ricca selezione di giochi gratuiti in streaming su Amazon Luna, bonus esclusivi e una subscription Twitch inclusa nell’abbonamento Prime. Ogni settimana porta nuove sorprese e opportunità imperdibili per arricchire la tua libreria digitale. È il momento perfetto per scoprire, riscattare e conservare titoli straordinari: non lasciarti sfuggire questa occasione unica!

Amazon apre il mese di giugno 2025 con una lineup esplosiva su Prime Gaming, regalando nuovi giochi ogni settimana, titoli in streaming su Amazon Luna, bonus per i giochi più popolari e la solita subscription Twitch mensile inclusa nell'abbonamento Prime. È il momento perfetto per arricchire la tua libreria digitale con titoli da conservare per sempre. Giochi gratuiti da riscattare (e tenere). Ogni giovedì puoi riscattare un nuovo gioco su primegaming.com. Una volta aggiunti alla tua libreria, saranno tuoi per sempre.

