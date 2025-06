Prima visita di Mattarella a Leone XIV | Ucraina e Gaza al centro dei colloqui

La prima visita ufficiale di Sergio Mattarella a Papa Leone XIV segna un momento storico di dialogo e collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Chiesa. Tra i temi al centro dei colloqui, Ucraina e Gaza, due zone di crisi che richiedono attenzione e impegno condiviso. Dopo un faccia a faccia di circa un'ora nella Biblioteca Vaticana, si apre una nuova fase di confronto tra poteri civili e religiosi, evidenziando l'importanza della pace e della solidarietà internazionale.

La prima visita ufficiale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Papa Leone XIV. Il Capo dello Stato si è recato in Vaticano per un incontro con il nuovo Pontefice dopo il saluto del 18 maggio in occasione della messa di inizio Pontificato. Tra i due un faccia a faccia di circa un'ora. Il Pontefice ha accolto il capo dello Stato con mozzetta rossa e stola papale. L'incontro si è tenuto nella Biblioteca del Palazzo Apostolico. Tra i due sorrisi e una stretta di mano. Papa Leone XIV ha donato a Mattarella, un medaglione, il messaggio di Papa Francesco per la pace e il libro sulle opere d'arte del Palazzo Apostolico in Vaticano. 🔗 Leggi su Iltempo.it