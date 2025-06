Prima unione con il rito di Scientology in Puglia Valentina e Ruggiero si giurano amore eterno

In un matrimonio che ha rivoluzionato il panorama pugliese, Valentina e Ruggiero hanno scelto di unirsi in matrimonio attraverso un rito unico, celebrato nella suggestiva cornice di Margherita di Savoia. Questa cerimonia, ispirata alla spiritualità della Chiesa di Scientology e officiata dal Ministro Erika Romagnoli, ha sancito un amore eterno con emozioni profonde e un messaggio di speranza per il futuro. Un momento indimenticabile che segna una nuova era di unioni speciali nella regione.

AGI - Una cerimonia dal sapore inedito per il panorama pugliese ha sancito nei giorni scorsi l'unione matrimoniale di Valentina e Ruggiero. I due sposi hanno scelto di giurarsi amore eterno con un rito religioso della Chiesa di Scientology, celebrato in una sala ricevimenti a Margherita di Savoia (Bat). A officiare il rito è stata il Ministro di Scientology Erika Romagnoli, che ha augurato agli sposi "di affrontare insieme le difficoltà della vita e condividere le sue gioie". Parenti e amici hanno preso parte alla celebrazione, che ha seguito le linee guida della liturgia nuziale prevista da Scientology: un rituale formale e gioioso, costruito attorno alle promesse di fedeltà e alla centralità del matrimonio come fondamento non solo della famiglia, ma anche della società. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Prima unione con il rito di Scientology in Puglia, Valentina e Ruggiero si giurano amore eterno

