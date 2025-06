Prima prova Maturità 2025 | esempi di tracce e temi svolgimento e simulazioni del Ministero

scoprire tutto ciò che serve per affrontare al meglio la prima prova della Maturità 2025. Con esempi di tracce, temi svolti, simulazioni ufficiali e consigli utili, ti preparerai con sicurezza a partire dal 18 giugno. Non perdere l'opportunità di conoscere ogni dettaglio e affrontare questa sfida con la massima tranquillità. Continua a leggere e preparati al meglio per un esame all'altezza delle tue aspettative.

Tutto quello che c'è da sapere sulla prima prova della Maturità 2025, che avrà inizio il prossimo mercoledì 18 giugno: per il tema d'italiano gli studenti potranno scegliere tra 7 tracce suddivise in tre tipologie, ovvero analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità, da svolgere entro 6 ore. Il punteggio massimo della prova è di 20 punti. Qui le possibili tracce, gli argomenti papabili e le simulazioni del Ministero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Prova Tracce Prima Maturità

Maturità 2025: ecco le possibili tracce della prima prova - Scopri le potenziali tracce dell'esame di maturità 2025, suddivise tra attualità, analisi del testo e argomentativo.

#Maturità2025: è già tempo di toto-tracce! Manzoni, IA, anniversari storici… cosa uscirà alla prima prova? L’analisi di @Skuolanet https://tuttoscuola.com/maturita-2025-toto-tracce/… #EsameDiStato #Scuola Partecipa alla discussione

Manca poco e scopriremo chi o cosa ci sarà o non ci sarà nella prima prova della #maturità di quest'anno. Sarebbe una gran sorpresa Dante, avvenuta vent’anni fa. #maturita2025 Partecipa alla discussione

Maturità 2024, tutte le tracce della prima prova