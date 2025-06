Prima pagina Tuttosport | Leao assalto Bayern Il Milan | 100 milioni

La prima pagina di Tuttosport di oggi, venerdì 6 giugno 2025, si accende con un’anticipazione da urlo: Leão nel mirino del Bayern per 100 milioni! Il mercato estivo infiamma le ambizioni del Milan e non solo. Resta con noi per scoprire tutte le news più calde e dettagli esclusivi sul calcio, i trasferimenti e le strategie delle grandi squadre. Il mondo rossonero si prepara a un’estate ricca di sorprese.

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 6 giugno 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato.

