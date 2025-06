Prima missione dei parlamentari italiani negli Stati Uniti di Trump

Un viaggio che promette di svelare le sfide e le opportunità tra Italia e Stati Uniti, esplorando se l’America di Trump è più distante o semplicemente un’illusione ottica. La prima missione dei parlamentari italiani negli Stati Uniti si propone di approfondire i legami bilaterali e di chiarire il futuro delle relazioni transatlantiche. Scopri di più su questa importante iniziativa, riservata a chi vuole restare informato e partecipare al dibattito globale.

Un viaggio oltreoceano per capire se l’America di Donald Trump è più lontana oppure se è un’illusione ottica; una missione parlamentare (con delegazione di deputati e senatori della Sezione bilater. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Prima missione dei parlamentari italiani negli Stati Uniti di Trump

In questa notizia si parla di: Missione Trump Prima Parlamentari

Un viaggio da un trilione di dollari: cosa c'è dietro la missione in Medio Oriente di Trump - Un viaggio da un trilione di dollari: la missione di Trump in Medio Oriente si concentra su accordi economici con Arabia Saudita, Qatar ed Emirati.

Prima missione dei parlamentari italiani negli Stati Uniti di Trump - In questi giorni, dal 2 giugno a ieri, Calovini e gli altri (tra cui Mariastella Gelmini e Maurizio Lupi per Noi moderati e Alessandro Alfieri per il Pd), alla prima missione interparlamentare ... ilfoglio.it scrive

Missione lampo di Meloni a Mar-a-Lago: "Bella serata con Trump, pronti a lavorare insieme" - AGI - "Bella serata con Donald Trump che ringrazio per l'accoglienza. Pronti a lavorare insieme". Giorgia Meloni affida ai social un asciutto commento dopo la missione lampo negli Usa dove ha ... Da msn.com

Meloni, vertice a Chigi prima della missione da Trump: «Il momento è difficile». Lunga telefonata con von der Leyen - Stasera Giorgia Meloni arriverà a D.C., alla vigilia dell'incontro nello Studio ovale con Donald Trump. Domani ... Meloni è infatti la prima leader europea a incontrare il tycoon dopo il ... Segnala ilmessaggero.it

Donald Trump, terzo presidente della storia Usa sotto impeachment