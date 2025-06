Prima le minacce con il coltello poi le rapine ai coetanei | fermati tre minorenni stranieri

Tre minorenni stranieri coinvolti in una serie di minacce con coltello e rapine ai coetanei sono stati fermati nelle prime ore di ieri dalla Polizia. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, hanno portato all’adozione di una misura di collocamento in comunità , confermando la gravità delle azioni commesse nel mese di aprile 2025. Un intervento deciso per tutelare la sicurezza dei giovani e della comunità .

Nelle prime ore della mattinata di ieri i poliziotti ha dato esecuzione alla misura del collocamento in comunità nei confronti di tre minorenni, gravemente indiziati di aver consumato più rapine in danno di coetanei nel mese di aprile del 2025. L’attività investigativa della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Prima le minacce con il coltello, poi le rapine ai coetanei: fermati tre minorenni stranieri

