Prima di Budimir, la storia di Osasuna era scritta da grandi leggenda, ma con il suo gol contro il Valencia ha scritto un nuovo capitolo indimenticabile. La sua determinazione e talento lo hanno portato a superare icone come Sabino Eguía, diventando il miglior marcatore nella storia della squadra in Prima Divisione. Ora, la sua eredità continua a ispirare tifosi e appassionati, confermando che il suo nome resterà scolpito nel cuore di Osasuna per sempre. La sua prossima sfida è tutta da vivere.

Lo scorso marzo, Prima di Budimir Ha firmato una pietra miliare nella squadra di Navarrese. Con il suo gol contro Valencia per penalità ha aggiunto 58 gol (ha già 65), superando un'altra leggenda del club come Sabino egui e diventare il Puntatore massimo nella storia di Osasuna in First Division. Ora, la maglietta che ha vestito quando ha raggiunto questa impresa farà parte della collezione del museo Leggende. La consegna è stata effettuata nel TAJONAR Sports City dove l'attaccante era visibilmente eccitato per il riconoscimento: " È una memoria speciale.