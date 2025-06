Prezzo petrolio in calo Wti scambiato a 6307 dollari

Il prezzo del petrolio fa marcia indietro sui mercati internazionali, segnando una leggera flessione. Il WTI con consegna a luglio si attesta a 63,07 dollari al barile, mentre il Brent ad agosto scende a 65,05 dollari. Questa tendenza riflette i momenti di incertezza e le variabili globali che influenzano il mercato energetico. Ma cosa riserverĂ il futuro per questa risorsa strategica? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a luglio è scambiato a 63,07 dollari al barile con una flessione dello 0,47% mentre il Brent con consegna ad agosto passa di mano a 65,05 dollari al barile con una riduzione dello 0,44%.

