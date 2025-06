Prezzo oro in aumento Spot scambiato a 3 36577 dollari

L'oro si fa notare sui mercati mondiali, con il prezzo spot che raggiunge i 33.657,7 dollari, segnando un incremento dello 0,39%. Questo trend positivo riflette la fiducia degli investitori nel metallo prezioso, alimentata da fattori economici e geopolitici. Con prezzi così in crescita, l'oro continua a brillare come un rifugio sicuro. Scopriamo insieme cosa potrebbe riservare il futuro per questo bene prezioso, in un mercato sempre più dinamico.

Prezzo dell'oro in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 3.365,77 dollari con un avanzamento dello 0,39% mentre l'oro con consegna ad agosto (Comex) è scambiato a 3.387,90 dollari con un aumento dello 0,38%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prezzo oro in aumento, Spot scambiato a 3.365,77 dollari

In questa notizia si parla di: Aumento Dollari Prezzo Spot

Prezzo oro in aumento, Spot scambiato a 3.250,60 dollari - Questa mattina, il prezzo dell'oro ha registrato un significativo aumento sui mercati delle materie prime.

Prezzo oro in aumento, Spot scambiato a 3.365,77 dollari - (ANSA) - ROMA, 06 GIU - Prezzo dell'oro in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata ... Si legge su notizie.tiscali.it

Prezzo oro spot in aumento, scambiato a 2.343 dollari - Prezzo dell'oro in aumento sui mercati delle materie prime: il prezzo dell'oro con consegna immediata (Gold spot) sale dello 0,41% a 2.343,45 dollari. Il prezzo dell'oro con consegna ad agosto ... Scrive ansa.it

Prezzo oro in aumento, Spot a 3.031,43 dollari - 27 MAR - Il prezzo dell'oro è in aumento sui mercati delle materie prime e si avvicina ai massimi: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 3.031,43 dollari l'oncia ... Segnala msn.com

Oro ai minimi da otto mesi, pesa il dollaro in aumento - economy