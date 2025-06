Prevenzione con i più piccoli: un impegno che parte dall’educazione e cresce con loro. Collaborare con La Nazione ci permette di ascoltare direttamente il mondo dei giovanissimi, rivelando come le tematiche ambientali siano ormai al centro delle loro preoccupazioni. Grazie all’instancabile lavoro degli insegnanti, che si dedicano con passione a formare cittadini consapevoli, possiamo costruire un futuro più sostenibile, iniziando dai più giovani.

"Ancora una volta collaborare con La Nazione rivolgendoci direttamente al mondo dei giovanissimi, ci ha consentito di ascoltare e comprendere come i temi ambientali siano di primaria importanza nelle nuove generazioni. Certo contribuisce a questa crescita di sensibilità il lavoro quotidiano e continuo degli insegnanti che, in prima persona, si propongono come formatori attenti e impegnati su tematiche per certi versi complesse e di ampia portata. La qualità degli elaborati prodotti dai giovani redattori ha evidenziato – specifica Gianluigi Tealdo, ad di Ireos Spa – come il lavoro in comune su un argomento specifico possa essere di grande aiuto nel processo formativo di un ragazzo o di una ragazza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net