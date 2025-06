Presunta corruzione su gare d’appalto arresti domiciliari per sindaco Molfetta

Una recente inchiesta scuote la politica locale di Molfetta: il sindaco Tommaso Minervini è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine sulla presunta corruzione nelle gare d’appalto. Le indagini condotte dalla Guardia di finanza stanno facendo emergere dettagli che potrebbero avere ripercussioni significative sulla comunità e sull’amministrazione. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa vicenda che sta catturando l’attenzione dell’intera regione.

(Adnkronos) – Il sindaco di Molfetta, in provincia di Bari, Tommaso Minervini, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in esecuzione di un provvedimento del gip del tribunale di Trani. Le indagini sono condotte dalla Guardia di finanza. Già il 2 maggio scorso il primo cittadino era comparso per un interrogatorio preventivo davanti al gip dopo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Presunta corruzione su gare d’appalto, arresti domiciliari per sindaco Molfetta

In questa notizia si parla di: Arresti Domiciliari Sindaco Molfetta

Dalla truffa e furto alla violazione degli arresti domiciliari, in due finiscono in carcere - In un'operazione dei carabinieri di Pontelagoscuro, due uomini sono finiti in carcere mercoledì 14. Un 60enne di Ferrara è stato arrestato per truffa e furto aggravato, con una condanna a 2 anni e 6 mesi.

Presunta corruzione su gare d'appalto, arresti domiciliari per sindaco Molfetta - (Adnkronos) - Il sindaco di Molfetta, in provincia di Bari, Tommaso Minervini, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in esecuzione di un provvedimento del gip del tribunale di Trani. Le indagini ... Da msn.com

Appalti in cambio di voti, arrestato sindaco di Molfetta - Il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, è stato posto agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della Guardia di Finanza su presunte irregolarità relative all'affidamento di appalti in ca ... Lo riporta msn.com

Ai domiciliari il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini - è accusato di aver concesso appalti in cambio di voti. Ai domiciliari anche una dirigente del comune del Barese ... Scrive msn.com

La Procura di Trani ha chiesto gli arresti domiciliari per il sindaco di Molfetta, Minervini.