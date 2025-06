Preso a pugni in faccia al bar | l' aggressore è un sedicenne

Un giovane di 21 anni è stato brutalmente aggredito al bar nel cuore di Padova, a pochi passi da Piazza dei Signori. Circondato da un gruppo di bulli, uno di loro gli ha sferrato dei pugni in faccia. La scena, violenta e improvvisa, ha lasciato tutti sgomenti. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale, ma non si conoscono ancora le motivazioni dietro questo gesto cieco e ingiustificato.

Si trovava al bar in pieno centro storico a Padova a due passi da piazza Dei Signori. Ad un tratto un ventunenne padovano è stato accerchiato da un gruppo di bulli. Uno di questi l'ha colpito con un paio di pugni in faccia. Poi il manipolo di delinquenti si è defilato. La vittima è stato subito. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Preso a pugni in faccia al bar: l'aggressore è un sedicenne

