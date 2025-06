Preso a pugni durante una serata in piazza dei Signori 21enne finisce in ospedale e riconosce l' aggressore | denunciato un 16enne

Una serata che avrebbe dovuto essere di svago si è trasformata in un incubo per un 21enne a Padova, colpito con violenza da un minorenne durante una riunione in piazza dei Signori. Trasportato in ospedale con una prognosi di trenta giorni, ha avuto il coraggio di riconoscere l’aggressore, portando così alla denuncia del 16enne. Un episodio che ribadisce quanto sia fondamentale vigilare sulla sicurezza nei luoghi pubblici e affrontare con fermezza la violenza giovanile.

PADOVA - Un'aggressione sfociata per motivi ad oggi ancora non chiariti, con un 21enne finito in ospedale con una prognosi di trenta giorni per i pugni ricevuti al volto e un 16enne denunciato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Preso a pugni durante una serata in piazza dei Signori, 21enne finisce in ospedale e riconosce l'aggressore: denunciato un 16enne

