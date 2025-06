presidio pro israele contro calenda al teatro parenti milano

Un presidio acceso e determinato si è svolto davanti al Teatro Franco Parenti di Milano, dove si terrà l’evento "Due popoli, due Stati, un destino" organizzato da Azione e Iv. Tra bandiere israeliane e striscioni, i manifestanti esprimono il loro sostegno a Israele e contro Carlo Calenda, creando un vivace scenario di tensione e passione politica. La mattinata si apre così tra confronti appassionati e un forte desiderio di far sentire la propria voce.

Presidio fuori dal Teatro Franco Parenti di Milano, dove è in programma a breve l’evento ‘Due popoli, due Stati, un destino’ organizzato da Azione e Iv, contro Carlo Calenda. “Calenda non è mio amico”, si legge in uno striscione. “Free Gaza from Hamas”, è il contenuto di un altro striscione. Sono una trentina i presenti che sventolano bandiere di Israele. Dall’altra parte della strada una breve ma accesa discussione tra alcuni cittadini proprio sulla questione di Gaza. “Calenda dovrebbe prima di tutto mettersi d’accordo con se stesso. Dice di essere amico di Israele e poi chiede sanzioni contro Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it