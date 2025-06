Presidio portuali Genova contro invio armi a Israele | Non vogliamo esser complici del genocidio a Gaza a Marsiglia bloccato carico verso Tel Aviv

I portuali di Genova alzano la voce contro l'invio di armi a Israele, ribadendo il proprio impegno per la pace e la solidarietà. La mobilitazione dei lavoratori Usb si unisce a quella dei colleghi francesi, bloccando carichi destinati a alimentare il conflitto a Gaza e a Tel Aviv. Questi presidi testimoniano come il lavoro possa essere una forza di giustizia, non di guerra: non vogliamo essere complici di un dramma umanitario in corso.

I portuali in Francia si rifiutano di caricare il cargo di armi per Israele: pronti al presidio anche a Genova - In un gesto di coraggio e solidarietà, i portuali francesi del Golfo di Fos e Marsiglia si rifiutano di contribuire al conflitto, respingendo l'uso delle loro navi per il trasporto di armi destinato a Israele.

I portuali di Marsiglia hanno bloccato il carico di armi! Oggi alle 18 conferenza stampa al pprtp di Genova, e domani mattina saremo al presidio per verificare che la nave prosegua scarica! @potere_alpopolo Partecipa alla discussione

EVVIVA la nave della morte di #Israele È VUOTA Grazie ai meravigliosi portuali di #Marsiglia e di #Genova le #armi per gli assassini #IDF non sono state caricate Il presidio del 6 giugno è annullato, la lotta va avanti. BOICOTTARE ISRAELE SI PUÒ Partecipa alla discussione

