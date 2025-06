Presidente Cirio la neutralità non è più un’opzione | il Piemonte sospenda i rapporti con Israele

In un contesto di emergenza umanitaria senza precedenti, il presidente Cirio dichiara che la neutralità non è più un’opzione e invita il Piemonte a sospendere i rapporti con Israele. Questa presa di posizione solleva un interrogativo fondamentale: quanto può e deve fare l’Italia nel confrontarsi con le tragedie di Gaza? La politica si trova oggi davanti a una sfida cruciale, quella di agire con coraggio e responsabilità.

di Paolo Gallo La politica, quella con la “P” maiuscola, è chiamata oggi a pronunciarsi con chiarezza. Non si può continuare a guardare altrove mentre nella Striscia di Gaza si consuma una tragedia umanitaria che ormai la comunità internazionale non esita più a definire con il suo nome: genocidio. Le immagini di città rase al suolo, ospedali bombardati, civili disarmati colpiti in massa, bambini uccisi, hanno superato la soglia dell’orrore. La Corte Internazionale di Giustizia ha parlato chiaro. Organizzazioni umanitarie e agenzie delle Nazioni Unite denunciano crimini di guerra e violazioni sistematiche del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it