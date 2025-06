Presenze boom Penazzi esulta | Picco in arrivo con i concerti E lavoriamo anche oltre la F1

Il 2025 si apre con un boom di presenze, e l’entusiasmo di Elena Penazzi, assessora al Turismo, è alle stelle. I concerti di Max Pezzali e AC/DC promettono un luglio da record, ma si guarda già al futuro, con la sfida di mantenere alta l’asticella in un panorama senza il Gp di F1 nel 2026. La sfida è lanciata: lavorare per consolidare questo successo e superare ogni aspettativa.

La soddisfazione per il buon inizio di 2025, l’attesa per il "picco di presenze" a luglio grazie ai concerti di Max Pezzali e ACDC e, in prospettiva, la necessità di "lavorare per non abbassare l’asticella" vista l’assenza ormai quasi certa del Gp di F1 nel 2026. L’assessora al Turismo, Elena Penazzi, che ha anche le deleghe all’Autodromo e ai Grandi eventi, inquadra così i dati snocciolati l’altro giorno dalla Regione sulle presenze nelle strutture ricettive della città da gennaio ad aprile. Assessora Penazzi, dopo i segni meno di inizio 2024, ora da Bologna parlano di un aumento del 4,1% degli arrivi (29. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it