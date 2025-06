Presenti sempre ovunque Carabinieri da encomio

I carabinieri sono il volto invisibile e costante della sicurezza nel territorio italiano, presenti ovunque per proteggere cittadini e beni. A Lecco, questa presenza capillare ha portato a risultati straordinari: arresti, denunce e un grande impegno contro la criminalità . Un successo che testimonia il valore del loro lavoro quotidiano. A tracciare un bilancio del lavoro svolto è il colonnello Nicola Melidonis, comandante...

Carabinieri, sempre, ovunque. In tutti i paesi, nelle case, nei negozi o fabbriche, in montagna, sul lago: a occuparsi dell’86% dei reati denunciati in provincia di Lecco sono i carabinieri. Una presenza costante e capillare, che in un anno ha permesso di arrestare 185 persone, denunciarne 1.761 e di perseguire l’86% dei reati denunciati nel Lecchese. A tracciare un bilancio del lavoro svolto è il colonnello Nicola Melidonis, comandante provinciale dei carabinieri, che ieri ha guidato le celebrazioni per il 211° dell’Arma. Non solo arresti, denunce, indagini: esserci sempre, ovunque, significa anche aiutare chi ha bisogno, come le 49 persone soccorse nel lago o le 43 sulle piste da sci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Presenti sempre, ovunque. Carabinieri da encomio

In questa notizia si parla di: Carabinieri Presenti Encomio Reati

Carabinieri, impegno quotidiano. In un anno 700 arresti, 6000 denunce - Cerimonia per il 211esimo anniversario a Fontivegge e in centro storico. "Vicini al territorio e alla comunità" . Da msn.com

L’Arma festeggia 211 anni. Il bilancio dei carabinieri. In un anno 151 arresti e più di 1.300 denunce - In via Picasso le celebrazioni: quasi 18mila chiamate in tutto il 2024 5000 interventi e 6000 servizi di controllo. Quattro encomi: ecco i premiati. Riporta msn.com

La festa dell’Arma dei carabinieri a Catania: tra bilanci ed encomi, protagonisti i ragazzi delle scuole - Anche a Catania oggi si è svolta la festa oer il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri. La cerimonia si è svolta in Piazza Franco Battiato, affacciata sul lungomare del ... Lo riporta lasicilia.it

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA