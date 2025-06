Presentata la nuova stagione dell’Orchestra Regionale della Toscana Giani | Una istituzione che ci onora

La stagione dell'Orchestra Regionale della Toscana si apre con un cartellone ricco di emozioni e novità, celebrando 45 anni di musica e eccellenza. Presente al Teatro Verdi di Firenze, la consigliera Cristina Giachi ha sottolineato quanto questa istituzione sia un onore per la regione. Con interpreti di fama internazionale e repertori che spaziano dai grandi classici alle contaminazioni contemporanee, promette un viaggio sonoro indimenticabile. La musica, ancora una volta, ci unisce e ci ispira.

FIRENZE – A quarantacinque anni dal primo concerto, l’Orchestra della Toscana ha presentato oggi al Teatro Verdi di Firenze, alla presenza della consigliera regionale Cristina Giachi, presidente della commissione beni e attività culturali, la sua nuova stagione musicale. Nel nuovo cartellone Interpreti d’eccellenza, repertori in dialogo, visione condivisa. Da Berio a Brahms, da Ceretta a Tjeknavorian: quattordici programmi, due nuove commissioni e un anniversario che guarda al futuro. “L’Orchestra regionale – afferma il presidente Eugenio Giani nel suo indirizzo di saluto – è ormai emblema di quella parte integrante di istituzioni che realizzano, diffondono e promuovono la cultura toscana in Italia e nel mondo come parte essenziale del nostro vivere civile”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

