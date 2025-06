Prende il treno a Milano per andare al lavoro a Modena a Parma gli rubano lo zaino | 25enne denunciato

Ogni giorno, migliaia di pendolari affrontano il viaggio tra Milano, Modena e Parma, ma spesso l’inaspettato rischia di rovinare la routine. È successo a un giovane di 25 anni, che ha perso il suo zaino durante il tragitto, vittima di un furto a bordo del treno. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante restare vigili anche nei momenti più quotidiani. Ecco cosa è successo...

E' salito sul treno a Milano, come fa ogni mattina per andare al lavoro a Modena, ma arrivato a Parma si è accorto che non aveva più lo zaino, che aveva appoggiato di fianco al sedile. Un 60enne è stato derubato a bordo di un treno, nei giorni scorsi. L'autore del furto è un 25enne straniero, che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Prende il treno a Milano per andare al lavoro a Modena, a Parma gli rubano lo zaino: 25enne denunciato

