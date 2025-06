Premiolino 2025 ecco tutti i giornalisti premiati

Il Premiolino 2025 celebra l’eccellenza giornalistica italiana, premiando sei firme che hanno saputo distinguersi per qualità narrativa, rigore etico e impegno civile. Da Luigi Manconi a Sabrina Giannini, queste eccellenze sono il riflesso di un giornalismo che informa, ispira e sfida il nostro tempo. Una menzione speciale è stata...

Il Premiolino, tra i riconoscimenti più longevi e prestigiosi del giornalismo italiano, giunto alla 65esima è andato a sei firme che si sono distinte per «qualità narrativa, rigore professionale e impegno civile»: Luigi Manconi ( Repubblica ), Paolo Giordano ( Corriere della Sera ), Anna Zafesova ( La Stampa ), Siegmund Ginzberg ( Il Foglio ), Thomas Mackinson ( Il Fatto Quotidiano ) e Sabrina Giannini ( Rai 3 ). Una menzione speciale è stata attribuita alla memoria di Viktoriia Roshchyna, giornalista ucraina della testata Ukraïns’ka Pravda, «torturata e uccisa a Enerhodar» per il suo lavoro di testimonianza durante il conflitto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Premiolino 2025, ecco tutti i giornalisti premiati

