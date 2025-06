Premio Strega 2025 svelati tutti i finalisti della cinquina | Andrea Bajani favorito

Il Premio Strega 2025 si avvicina e l’attesa cresce: sono stati svelati tutti i finalisti della prestigiosa cinquina, con Andrea Bajani tra i favoriti. Questo riconoscimento, giunto alla sua LXXIX edizione, celebra ogni anno il talento letterario italiano. Quando e dove sarà consegnato? Scopriamo insieme i dettagli e le novità di questa emozionante stagione letteraria, perché il vincitore sta per essere annunciato...

Annunciati i nomi dei finalisti che compongono la cinquina del Premio Strega 2025, il premio letterario assegnato annualmente all’autore di un libro pubblicato in Italia. Premio Strega 2025, quando in tv e la cinquina dei finalisti Cresce l’attesa per scoprire chi sarà il vincitore della LXXIX edizione del Premio Strega 2025. La consegna del premio letterario che, ogni anno viene assegnato all’autore di un libro pubblicato in Italia, si terrà giovedì 3 luglio 2025. A conduttore l’evento sarà Stefano Coletta. Svelati i nomi dei finalisti della cinquina del Premio Strega 2025 con Andrea Bajani che guida la classifica con 280 voti per il libro “ L’anniversario ” edito da Feltrinelli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it