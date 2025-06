Premier Meloni il noto avvocato torna all’attacco | l’accusa in Tv sul referendum

In un momento di grande tensione politica e sociale, Luigi Li Gotti, noto avvocato, torna a puntare il dito contro il governo di Giorgia Meloni, sollevando critiche dure sul referendum in programma. Tra accuse e polemiche infuocate, il dibattito si fa sempre più acceso, rivelando tensioni profonde tra istituzioni e opposizioni. In questo scenario incandescente, l’Italia si avvia verso una svolta cruciale: ma quale sarà il vero impatto di questa bagarre?

News Tv. In un momento estremamente delicato e vicave del dibattito civile italiano, alla vigilia di un referendum cruciale sui diritti del lavoro e sulla cittadinanza, una nuova polemica si abbatte sul governo. Con toni sempre più accesi, lo scontro tra istituzioni e opposizioni sfocia in un terreno minato. E questa volta nel mirino finisce direttamente Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. A scatenare il caso è Luigi Li Gotti, avvocato e volto noto nelle cronache giudiziarie, che lancia un'accusa clamorosa, tanto provocatoria quanto controversa.

Landini (Cgil) ai lavoratori tarantini: “Votare i referendum per dare una spallata alla precarietà”. Critiche alla premier Meloni - Maurizio Landini, segretario della Cgil, ha lanciato un appello potente ai lavoratori tarantini: votare ai referendum per combattere la precarietà.

"È un reato". L'avvocato che denunciò Meloni ora la accusa pure per il referendum - L'avvocato Luigi Ligotti, autore della denuncia per favoreggiamento contro Meloni, ha attaccato ancora la premier ... Si legge su msn.com

Referendum, Meloni: "La sinistra vuole abolire legge che ha fatto, se la cantano e se la suonano" - 'La sinistra è stata al Governo per 10 anni. Per la gran parte questi referendum aboliscono leggi fatte dalla sinistra: se la cantano e se la suonano. Potevano modificarle in Parlamento, invece di spe ... Secondo informazione.it

Referendum, verso il flop della sinistra. Meloni: “Astensione legittima” - Tempo di lettura 3 minutiClicca e condividi l'articoloLa premier rivendica il diritto di non votare e accusa il centrosinistra di incoerenza e divisioni interne. “Chi ha promosso i quesiti ha governat ... Scrive osservatoreitalia.eu

Referendum 8 e 9 giugno, Meloni: Vado a votare ma non ritiro la scheda