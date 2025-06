Premiati in memoria di Leonardo Borse di studio per due studenti

L’ITIS Fedi-Fermi di Pistoia ha reso omaggio a Leonardo Michelozzi, giovane ex studente scomparso troppo presto, attraverso due borse di studio in suo ricordo. La cerimonia ha emozionato tutti, celebrando la memoria di un talento e di un’anima brillante. I premi sono stati assegnati a David Bardelli e Federico Reitano, simboli di speranza e impegno per il futuro, mentre Leonardo, residente a Catena, continua a vivere nel cuore della comunità.

Commozione all'l'Itis Fedi-Fermi di Pistoia nel ricordare, con il premio a lui dedicato, Leonardo Michelozzi, l'ex studente dell'istituto che perse la vita a soli 22 anni in un incidente in via Fiorentina, tra Olmi e Barba, mentre era in sella alla sua moto. A vincere le due borse di studio in denaro sono stati gli studenti David Bardelli della 5Mc e Federico Reitano della 5Ms (nell'ordine 1° e 2° classificato). Leonardo abitava a Catena con la sua famiglia, e da poco aveva iniziato a lavorare con tanta passione e entusiasmo in un'azienda di Pistoia nell'ambito della progettazione meccanica. "Un ragazzo meraviglioso, sorridente e positivo oltre che studente modello – hanno detto alcuni docenti – che resterà sempre presente nel ricordo dei suoi professori e di tutti coloro che lo hanno conosciuto, insegnanti e compagni di scuola".

