Preghiera della sera 6 Giugno 2025 | Vengo a Te Padre Santo

Concludi la giornata con un gesto di fede e riflessione, lasciando che le parole di questa preghiera ti avvolgano in un abbraccio spirituale. In pochi minuti, puoi rinnovare la tua speranza e trovare pace nel cuore. Ora, prenditi un momento per meditare e rivolgerti a Dio: “Vengo a Te, Padre Santo”.

“Vengo a te, Padre Santo”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 6 Giugno 2025: “Vengo a Te, Padre Santo”

