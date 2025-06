Predator | Killer of Killers – L’Inaspettato Capolavoro Animato che Stravolge la Saga

Preparati a scoprire un nuovo capitolo della saga di Predator: "Predator, Killer of Killers". Questo sorprendente film animato a episodi rivoluziona la serie, dimostrando che l’eccellenza può risiedere anche nel mondo dell’animazione. Dopo il trionfo di 'Prey', la saga si reinventa ancora, sorprendendo i fan e convincendo gli scettici: la qualità non ha limiti, nemmeno dove meno te lo aspetti.

Predator: Killer of Killers, il trailer italiano del film animato in arrivo su Disney+ - Ecco il trailer italiano di "Predator: Killer of Killers", il nuovo film animato della saga sci-fi in arrivo su Disney+.

Predator: Killer of Killers, la recensione: una saga che rafforza la sua potenza (anche in versione animata) - Predator: Killer of Killers di Dan Trachtenber e Josh Wassung è disponibile dal 6 giugno su Disney+, e dimostra che il guerriero alieno ha ancora la piena capacità di darci la caccia. Scrive msn.com

Predator: Killer dei Killer Recensione, adrenalina pura in un'animazione che conquista - Primo film animato del franchise, Predator: Killer dei Killer riesce a convincere, ad intrattenere ed espandere il suo universo, sebbene non sia perfetto. Secondo cinema.everyeye.it

Predator: Killer of Killers, recensioni da urlo! Esordio con voto Rotten Tomatoes perfetto - Il nuovo film della saga di Predator, da oggi disponibile su Disney+, ha esordito col 100% sulla piattaforma Rotten Tomatoes. Riporta cinema.everyeye.it

PREDATOR: KILLER OF KILLERS (2025) | Teaser trailer italiano del film animato per adulti su Disney+