Predator | Killer of Killers la spiegazione del finale e cosa significa per Badlands e Prey

Predator: Killer of Killers ci immerge in un universo dove guerrieri di epoche diverse si confrontano con i temuti Yautja, rivelando il loro destino e la vera natura del Predator. Il finale svela un messaggio potente: la lotta contro il Predator è universale e senza tempo, collegando Badlands e Prey in un filo conduttore di coraggio e sopravvivenza. La conclusione apre nuove prospettive su questa saga iconica, lasciando il pubblico con tante domande e un senso di meraviglia.

In Predator: Killer of Killers ( qui la nostra recensione ), facciamo la conoscenza di Ursa, Kenji e Torres, tre guerrieri provenienti da tre periodi storici distinti. Ursa è una guerriera vichinga, Kenji è un ninja del Giappone feudale e Torres è un pilota della Seconda Guerra Mondiale. Dopo che ognuno di loro è sopravvissuto agli scontri con gli Yautja, apprendiamo che sono stati prelevati dalla Terra e posti in animazione sospesa dai guerrieri alieni. Vengono svegliati dal “Re Grendel”, l’apparente leader dei Predator, che li costringe a combattere l’uno contro l’altro, prima di affrontare lui stesso il vincitore. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

