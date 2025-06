Prato Vasile oltre Denisa e Ana Maria avrebbe ucciso altre donne | le indagini

Le indagini su Vasile Vruzumache, accusato della tragica scomparsa di Denisa e Ana Maria ad Ascoli Piceno, si approfondiscono. Dopo l'aggressione in cella con olio bollente, gli inquirenti stanno analizzando i tabulati telefonici, alimentando il sospetto che le vittime possano essere più di due. Questa vicenda inquietante solleva domande sulle reali proporzioni del suo presunto serial killer. Le scoperte potrebbero cambiare radicalmente il volto dell’indagine e la percezione pubblica.

Vasile Frumuzache, accusato della morte di Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei è stato aggredito in cella a Prato con olio bollente del cugino di quest'ultima. Ma adesso gli inquirenti passeranno al vagli i tabulati telefonici: le due donne potrebbero non essere le uniche vittime.

