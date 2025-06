Prato omicidi escort | l’assassino aggredito in carcere

Una drammatica escalation scuote il caso degli omicidi di Prato e Montecatini: Vasile Fruzumache, accusato di aver ucciso due escort, è stato aggredito in carcere da un parente delle vittime. La vicenda si fa sempre più torbida, mentre le indagini rivelano confessioni scioccanti e una crescente tensione tra le parti coinvolte. Il procuratore sottolinea la gravità del fatto, segnando un nuovo capitolo in questa intricata vicenda di crimine e vendetta.

Vasile Fruzumache, il 32enne accusato degli omicidi di due escort a Prato e Montecatini (Pistoia), è stato aggredito in carcere da un parente della donna scomparsa e uccisa nel 2024, Ana Maria Andrei, delitto confessato ieri sotto interrogatorio degli inquirenti, dopo aver già confessato il delitto, nei giorni scorsi, di Denisa Maria Adas. Lo si apprende da un comunicato della procura di Prato. Il procuratore: “Fatto di particolare gravità”. Il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, definisce quanto accaduto “un fatto di particolare gravità, perché ogni persona, anche se in ipotesi responsabile di gravi crimini, ha il preciso diritto di essere tutelata, trattata con umanità e rispettata come essere umano “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Prato, omicidi escort: l’assassino aggredito in carcere

