Prato killer delle escort aggredito in carcere dal parente di una vittima Olio bollente sul viso

L'autore ha potuto agire indisturbato senza che le autorità riuscissero a prevenire l'episodio, scatenando un'ondata di tensione e riflessioni sulla sicurezza nelle carceri italiane. Il brutale gesto di vendetta, avvenuto nel cuore di Prato, solleva interrogativi sull'efficacia delle misure di protezione e sulla giustizia che, ancora una volta, si intreccia con drammi personali e tragedie irrisolte.

Prato, 6 giugno 2025 – Vasile Frumuzache, 32enne romeno, accusato di due femminicidi, è stato aggredito nel carcere di Prato da parte di un altro detenuto, un parente della donna scomparsa e uccisa il 1° agosto 2024, la 27enne romena Ana Maria Andrei, delitto confessato ieri sotto interrogatorio degli inquirenti. Gli ha versato dell' olio bollente sul volto ed ora è ricoverato al pronto soccorso. "L'autore ha potuto agire indisturbato senza alcun controllo", precisa il procuratore di Prato, Luca Tescaroli in un comunicato. "Il fatto è di particolare gravità, perché ogni persona, anche se in ipotesi responsabile di gravi crimini, ha il preciso diritto di essere tutelata, trattata con umanità e rispettata come essere umano", afferma Tescaroli, che ha aperto un procedimento penale sulla vicenda.

