Prato il killer delle escort aggredito in carcere con olio bollente da altri detenuti romeni

Il dark web del crimine si fonda spesso su vendette e riti di violenza. È accaduto ancora una volta: Vasile Frumuzache, noto come il "killer delle escort", è stato aggredito con olio bollente in carcere da un detenuto romeno, presumibilmente legato a una delle sue vittime. La vendetta si consuma nel luogo più inaspettato, lasciando emergere le oscure connessioni tra criminalità e rancore. La spirale di violenza sembra non avere fine.

È finito al pronto soccorso con ustioni di primo e secondo grado al volto Vasile Frumuzache, 32enne romeno, accusato di due omicidi di donne, entrambi avvenuti in Toscana negli ultimi mesi. L’uomo è stato aggredito nel carcere “La Dogaia” di Prato, dove si trova detenuto in regime di custodia cautelare. L’aggressore è un altro detenuto, a quanto risulta un cugino diretto di una delle sue vittime: Ana Maria Andrei, 27enne romena, anche lei di origine romena, escort scomparsa il 1° agosto 2024 e ritrovata nei giorni scorsi, dopo la confessione del suo assassino. Il killer delle escort aggredito con olio bollente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Prato, il killer delle escort aggredito in carcere con olio bollente da altri detenuti romeni

