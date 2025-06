Prato | aggredito in carcere con olio bollente l’uomo accusato degli omicidi di Denisa e Ana Maria

Una vicenda drammatica scuote il carcere di Prato: Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di Denisa e Ana Maria, è stato brutalmente aggredito con olio bollente da un parente di Ana Maria, scomparsa e uccisa nel 2024. La confessione del delitto, avvenuta ieri sotto interrogatorio, solleva ulteriori interrogativi sulla tensione e la rabbia che si celano dietro a questa tragica storia. La cronaca si arricchisce di un nuovo capitolo, lasciando aperta una domanda fondamentale: qual è il limite della vendetta?

Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di Denisa a Prato e di Ana Maria Andrei a Montecatini, è stato aggredito in carcere da un parente di Ana Maria, scomparsa e uccisa nel 2024, delitto confessato ieri, 5 giugno 2025, sotto interrogatorio degli inquirenti

