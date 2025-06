pragmatismo e industria così il rapporto italia turchia fa scuola

scenario internazionale. È l’Italia, che con pragmatismo e una forte vocazione industriale, sta facendo scuola nel rapporto con la Turchia. Un esempio di come il dialogo strategico possa aprire nuove strade di collaborazione, superando le barriere tradizionali e rafforzando la posizione del nostro Paese nel contesto globale. Questa dinamica apre interessanti prospettive per il futuro della sicurezza e dell’economia europea.

Il mondo, specie quello della Difesa, sta cambiando rapidamente e profondamente. Vecchie alleanze si stringono o si allentano, e nuovi allineamenti prendono forma. Mentre l’Europa riflette su come gestire il rapporto con gli Stati Uniti e su come costruire un effettivo pilastro europeo all’interno dell’Alleanza Atlantica, c’è un attore che continua a rimanere fuori da diverse triangolazioni, nonostante una rilevanza, sempre più accentuata, sullo scacchiere internazionale: la Turchia. Ormai da alcuni anni Ankara ha deciso di rilanciare il proprio ruolo di attore regionale con ambizioni globali. Lo fa potenziando le proprie Forze armate (seconde per entità numerica solo a quelle statunitensi all’interno della Nato), espandendo la sua rete di alleanze e puntando su un’industria della difesa sovrana e sempre più in grado di porsi come pari nelle trattative con i suoi corrispettivi continentali. 🔗 Leggi su Formiche.net