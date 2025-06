Postecoglou ha vinto l’Europa League ma il Tottenham lo esonera lo stesso

Dopo aver conquistato l’Europa League, l’inaspettato addio di Postecoglou scuote il Tottenham. La decisione del club di licenziare un allenatore vincente sorprende gli appassionati e apre una nuova sfida per la squadra, pronta a cercare un nuovo leader. Secondo il Daily Mail, Thomas Frank è in pole position. Dopo la vittoria europea, il Tottenham si prepara a voltare pagina e a scrivere un nuovo capitolo.

Il Tottenham dovrà trovare un altro allenatore per la prossima stagione, visto che il tecnico australiano Ange Postecoglou è stato licenziato. Postecoglou ha vinto l’Europa League, ma il Tottenham ha deciso di esonerarlo. Il Daily Mail scrive: Thomas Frank è il candidato principale per sostituirlo. Il successo in Europa è stata l’ultima ancora di salvezza del club in una stagione complicata conclusa al 17esimo posto in Premier. Dopo la vittoria in Europa League, Postecoglou era stato festeggiato per aver riportato un trofeo al club. Al fine, però, di migliorare la squadra per la prossima stagione, il presidente Daniel Levy e il consiglio direttivo hanno deciso di esonerarlo dopo sole due stagioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Postecoglou ha vinto l’Europa League, ma il Tottenham lo esonera lo stesso

