Portofino dehors in gabbia per lasciare spazio ai turisti

Portofino si trasforma con il nuovo dehors in gabbia, una soluzione temporanea per lasciare spazio ai turisti e valorizzare il suo fascino senza compromessi. La decisione, presa dal sindaco Viacava, ha suscitato reazioni contrastanti tra i gestori dei locali, alcuni timidamente contrari. Tuttavia, l’impegno del primo cittadino è chiaro: questi allestimenti, utili e funzionali, rimarranno fino alla fine dell’estate, garantendo un'estate all'insegna del turismo e della bellezza.

