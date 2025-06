Porti a Civitavecchia oggi operative tutte le banchine disponibili

Oggi il porto di Civitavecchia brilla di attività, con tutte le banchine operative e un fitto calendario di navi. Tra crociere da sogno, unità ro/pax e mezzi commerciali, il porto si conferma fulcro strategico e vivace del panorama marittimo italiano. Con oltre 33.000 movimenti in corso, Civitavecchia dimostra ancora una volta la sua capacità di accogliere e far crescere il traffico internazionale. E questa giornata promette grandi opportunità per tutti gli operatori coinvolti.

(Adnkronos) – Il porto di Civitavecchia oggi vede tutte le banchine disponibili operative con 7 mega navi da crociera ( tra i 330 ed i 360 mt ), 6 unità ropax, una porta macchine, una porta container, una nave per le ferroleghe, una nave di cippato alla rinfusa e si stanno movimentando più di 33000 .

