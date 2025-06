Porsche 963 Rsp | l' hypercar di Le Mans ora è guidabile su strada

Dopo cinquant’anni dalla storica 917 omologata per la strada, Porsche sorprende di nuovo con la 963 RSP, l’hypercar nata per Le Mans che ora può essere guidata sulle strade italiane. Un mix di tecnologia avveniristica e heritage leggendario, pronta a rivoluzionare il concetto di turismo ad alte prestazioni. La passione per l’eccellenza si innesca ancora una volta: è il momento di scoprire questa straordinaria macchina.

A cinquant'anni di distanza dalla consegna della 917 omologata per la strada del Conte Rossi, Porsche torna a mettere targa e frecce su un prototipo sviluppato per la 24 Ore di Le Mans. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Porsche 963 Rsp: l'hypercar di Le Mans ora è guidabile su strada

