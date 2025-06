Pontecagnano Faiano Bisogno scrive al Ministro della Cultura | Serve un rilancio del Museo e del Parco Archeologico

Pontecagnano Faiano si mobilita per il suo patrimonio culturale: il consigliere Giuseppe Bisogno ha scritto al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, chiedendo un rilancio urgente del Museo Archeologico Nazionale “Gli Etruschi di Frontiera” e del Parco archeologico. Un invito che mira a valorizzare e riqualificare queste importanti testimonianze storiche, affinché possano tornare a brillare come merità nel panorama culturale italiano. È ora di investire nel nostro passato per costruire un futuro più ricco e consapevole.

Il consigliere comunale Giuseppe Bisogno, capogruppo di "Città Pubblica", ha inviato una lettera ufficiale al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, invitandolo a una visita istituzionale al Museo Archeologico Nazionale "Gli Etruschi di Frontiera" di Pontecagnano Faiano e al Parco archeologico.

