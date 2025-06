Pomezia una proposta di legge per la valorizzazione e il riuso dei beni confiscati alla mafia

coinvolto giovani e comunità, puntando a trasformare beni confiscati in strumenti di rinascita e legalità. La proposta di legge presentata mira a valorizzare e riutilizzare questi patrimoni, promuovendo iniziative sostenibili e inclusive per rafforzare il tessuto sociale di Pomezia e oltre. Un passo importante verso una società più giusta, in cui la legalità diventa motore di sviluppo e speranza.

Pomezia, 6 giugno 2025 – Grande partecipazione ieri al l aboratorio sui beni confiscati alla mafia organizzato dai consiglieri regionali Adriano Zuccalà e Alessandra Zeppieri a Torvaianica, sul litorale di Pomezia. Ragazze e ragazzi si sono cimentati nella progettazione di interventi sociali, culturali, educativi, assistenziali, ambientali all’interno di immobili sottratti alla criminalità organizzata. Un esercizio di pensiero e pratica che ha messo in circolo idee e desideri, con l’obiettivo ultimo di migliorare il benessere delle comunità valorizzando i patrimoni confiscati e restituendoli alla collettività sotto forma di servizi inclusivi, cittadinanza attiva, giustizia sociale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

