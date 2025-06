Pomezia fiamme in una villetta | anziana salvata dai Vigili del fuoco

Un intervento tempestivo e coraggioso dei Vigili del Fuoco di Roma ha evitato una tragedia a Pomezia. Nella serata di ieri, un incendio scoppiato in una villetta di via Tirso, nella zona di Campo Ascolano, ha rischiato di avere conseguenze drammatiche, ma grazie all'abilità degli operatori, un'anziana residente è stata salvata in extremis. Ecco come si sono svolti i dettagli di questa emergenza.

Pomezia, 6 giugno 2025 – La sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Roma, nel pomeriggio di ieri – ha coordinato un intervento d’emergenza presso il comune di Pomezia, in via Tirso, localitĂ Campo Ascolano. U n incendio ha coinvolto una villetta a schiera, dove le fiamme sono divampate nella cucina. L’intervento ha visto la partecipazione di diverse unitĂ specializzate dei vigili del fuoco, tra cui la squadra 22A, l’Autoscala, l’Autobotte e il carro Autoprotettori. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso d i salvare una persona anziana, una donna, che si trovava al piano superiore della villetta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

